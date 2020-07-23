Торговые роботы – один из самых популярных вариантов работы на рынке форекс

Постоянное развитие информационных технологий даёт человеку преимущество практически в любой отрасли. Это также касается и торговли на бирже – всё, что делается вручную, может быть заменено работой программы. Идея переложить алгоритм торговли на программный код появилась сразу же, как работа перешла в электронный вид. Сейчас любой желающий может сидя в кресле дома зарабатывать на международном рынке форекс. Соответственно, у трейдера есть все возможности для того, чтобы создать свой торговый робот, нужно лишь знать язык программирования, для каждого торгового терминала он свой.

Как работает торговый робот

Любой автоматизированный алгоритм представляет собой файл, который мы помещаем в специально отведённую для этого папку в торговом терминале. После этого запускаем его и нажатием специальной кнопки разрешаем торговать. Робот оценивает ситуацию на рынке и как только она начинает соответствовать заложенному в него алгоритму, открывает сделку или сделки. Схема работы может быть очень простой – сразу устанавливается стоп лосс и тейк профит, но также могут встречаться алгоритмы, которые подстраиваются под рынок и закрывают сделки при смене приоритетного направления или достижения каких-либо других условий.

Существует множество алгоритмов для трейдинга – от классических стратегий прошлого века до современных скальпинговых систем, позволяющих ловить даже незначительные колебания. Почти любой из этих алгоритмов можно реализовать в виде торгового робота, так что выбор ничем не ограничен. В сети роботы обычно представлены двумя вариантами:

Бесплатные. Робот из этой категории распространяется бесплатно. Как правило это хорошо известные на бирже алгоритмы, которые энтузиасты представили в виде программы автоматической торговли. Платные. Торговый робот, за который придётся выложить некоторую сумму денег, от 1000 рублей и практически до бесконечности, всё зависит от того, какими показателями может похвастаться алгоритм.

Пример отчёта о работе советника. Можно рассмотреть все необходимые показатели.

Нельзя однозначно сказать, что бесплатные неэффективны, а платные всегда показывают хороший результат. Здесь нужно ориентироваться на результаты тестов, вникать в принцип работы. На рынке встречаются предложения, которые работают стабильно и практически без отрицательных результатов, но за них придётся выложить кругленькую сумму. Всегда нужно помнить, что гарантий никто не даст и результат может быть разным. Часто для улучшения показателей торговли в роботе предусмотрены настройки, которые позволяют трейдеру активно влиять на процесс работы алгоритма, то есть в этом случае получается, как бы комбинированный вариант – торговля остаётся автоматической, но при этом есть возможность ограничивать некоторые аспекты, например, разрешать торговать только в бычьем направлении.

Есть мнение, что на сегодняшний день более половины всех сделок на рынке осуществляются с использованием автоматизированных алгоритмов торговли, это касается любых рынков, начиная от форекс и заканчивая товарным. Преимущества такой торговли неоспоримы:

Отсутствие эмоций и спокойная торговля без психологической нагрузки. Робот просто открывает сделки, фиксирует плюс или минус. От трейдера в этом случае требуется просто наблюдать за ситуацией, периодически смотреть на графики и результаты. Работа 24 часа в сутки. Никто не может следить за рынками без перерыва. Раньше это было не так актуально, но в последние годы даже азиатская торговая сессия стала достаточно волатильной. Торговый робот не пропустит нужный момент. Скорость работы. На быстрых движениях трейдеру требуется время на оценку происходящего, на чтение данных с индикаторов и так далее. Алгоритм делает это за доли секунды, торговое распоряжение поступает гораздо быстрее, что позволяет войти в рынок практически сразу, как только рыночная ситуация удовлетворяет необходимым условиям.

Из всего выше сказанного следует простой вывод – будущее торговли за автоматизированными системами, которые уже сейчас часто показывают более впечатляющие результаты по сравнению с ручной работой даже в рамках одной и той же стратегии.